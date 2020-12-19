أولياء أمور يعترضون على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة

رد فعل أولياء الأمور على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2020

واعترض عدد من أولياء الامور على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، فقالت هبه محمد للدستور إن أيام الامتحانات متصلة بولا يوجد يوم فاصل أو إجازة، مطالبة بإعادة النظر فى هذا الجدول.وتتفق معها سها محمدى ولي أمر، قالت فى تصريح خاص للدستور إن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2020 تم إعلانه مبكرًا دون عمل استطلاع رأى لاولياء الامور، بالاضافة إلى أنه من الضرورى وجود أيام إجازة بين كل امتحان وأخر حتى تتمكن المدرسة من تعقيم الفصول واللجان فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.ووفقًا للجدول المعلن، يوم السبت الموافق 30 يناير، سيتم عقد امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، الاحد 31 يناير سيتم عقد امتحان مادة العلوم، يوم 1 نوفمبر سيتم عقد امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية، أما يوم الثلاثاء 2 نوفمبر سيتم عقد امتحان الكمبيوتر والهندسة، وفى يوم الاربعاء 3 نوفمبر سيعقد امتحان اللغة الاجنبية، أما يوم الخميس 4 نوفمبر، امتحان الدراسات الاجتماعية.كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد ناقشت بعض الإجراءات الواجب مراعاتها لمواجهة فيروس كورونا، موصية بضروره الاهتمام بدقه البيانات والمعلومات التي يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والحرص على دقة البيانات والمعلومات.وطالب مديري المدارس (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، والخاصة، والدولية) بتحويل الدراسه أون لاين لأي فصل أو مدرسة إلا بقرار من المنطقة الطبية، معتمد بشعار الجمهورية أو رئيس القطاع الطبي بالإضافة إلى أن ذلك لايتم إلا من خلال لجنة مشكلة من الإدارة الصحية التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة والإدارة التعليمية.