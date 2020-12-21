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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة سوهاج» تشهد التعاون بين دار الفؤاد ومستشفى مصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:49 م
وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج
محمود عبد العال - مصطفى علم الدين
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شهدت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حفل إعلان التعاون بين مستشفى دار الفؤاد مع مستشفى مصر بسوهاج، بحضور الدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج وسعد أمين، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد ومستشار وزير الصحة للتأمين الصحي والدكتور مصطفى الشندويلي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن محافظة سوهاج تشهد طفرة كبيره في مجال الاستثمار الطبي الذي من شأنه تحسين الخدمة الصحية للمريض بسعر مناسب وأعربت عن سعادتها، بالتعاون من أجل الإسهام في تحقيق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بكافة المحافظات إيمانًا منها بدور القطاع الصحي الخاص في دعم المبادرة الوطنية لدعم قطاع الصحة والحفاظ على صحة المواطن المصري.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الشندويلي، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة إنه تم زيارة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بصحبة وفد من مجلس إدارة دار الفؤاد لشرح مدى استفادة المحافظة من التعاون وتوفير فرص عمل ورفع كفاءة الفريق الطبي داخل القطاع الطبي الخاص ليواكب أحدث المستشفيات العالمية، مشيرًا إلى أن تعاون دار الفؤاد مع مستشفى مصر بسوهاج هو فرصه كبيرة لتبادل الخبرات كذلك، تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أحدث النظم والسياسات العالمية لإدارة المنشآت الصحية، وتأهيل المستشفى للحصول على شهادات الاعتماد المحلية والدولية في مجالات جودة الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى، وسلامة المرضى في جميع الأقسام.

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