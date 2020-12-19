مصدر بلجنة الفيروسات: لقاح كورونا آمن حتى الآن ولا يوجد ضرر منه

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاح الصيني الذي تقوم مصر بالمشاركة في التجارب السريرية عليه منذ 3 أشهر، وقامت بشرائه للبدء في تلقيح الأطباء ومرضى الأمراض المزمنة آمن حتى الآن.وأوضح المصدر في تصريح خاص للدستور، أن الأعراض الجانبية للقاح بسيطة وتتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض قد تحدث جراء أخذ جرعات لقاح الانفلونزا العادية.وشدد على ضرورة التزام المواطنين الذين لن يتلقوا اللقاح بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من الزيادة المتوقعة بفيروس كورونا خلال فترة الشتاء.