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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حداد في أرمينيا على ضحايا حرب قره باغ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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بدأت أرمينيا، السبت، حدادًا مدّته ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المواجهات التي وقعت مع القوات الأذربيجانية في وقت تضغط المعارضة على رئيس الوزراء للاستقالة على خلفية طريقة إدارته أزمة النزاع.

وقتل أكثر من خمسة آلاف شخص بينهم مدنيون في أرمينيا وأذربيجان عندما اندلعت مواجهات بين البلدين أواخر سبتمبر بشأن إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي.

وأثار الاتفاق غضبًا في أرمينيا، حيث طالبت المعارضة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة.

ويتوقع أن يقود باشينيان مسيرة في اليوم الأول من الحداد الوطني، السبت، باتّجاه نصب تذكاري في يريفان، حيث دفن ضحايا النزاع.

وخططت المعارضة لمسيرة منفصلة في وقت لاحق من اليوم، ودعا معارضو باشينيان أنصارهم لبدء إضراب وطني اعتبارا من 22 ديسمبر.

وقال باشينيان، في خطاب عبر الفيديو قبيل المسيرة: "البلد بأسره عاش ويعيش كابوسا".

وأضاف "أحيانا يبدو أن جميع أحلامنا أحبطت وتدمّر تفاؤلنا".

ووصل المحرر الصحفي السابق، البالغ 45 عاما، إلى السلطة في 2018 بعدما حوّل رغبة واسعة للتغيير إلى حركة احتجاجية واسعة ضد النخب الفاسدة.

لكن بعد ستة أسابيع من المواجهات مع أذربيجان، وصف كثيرون باشينيان بـ"الخائن" لموافقته على ما قالوا إنه اتفاق مهين مع باكو، لكنه رفض التنحي.

ونشرت روسيا بموجب اتفاق السلام نحو ألفي جندي لحفظ السلام في كاراباخ.

وأعلنت موسكو، الجمعة، أن روسيًا متخصصًا بتفكيك الألغام قتل بانفجار لغم في قره باغ في وقت سابق من الأسبوع.

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