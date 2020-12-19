2296 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 2296 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 337 ألفا و209 حالات، تعافى منها 300 ألف و611 حالة، بينما توفي 5209 حالات، مشيرة إلى تواجد 2964 حالة في المستشفى منها 489 في العناية المكثفة.وأوضحت أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 439، تليها النمسا السفلى 416 حالة، والنمسا العليا 407، وستيريا 360، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 30 حالة.