«مزرعة عقارب» لإنتاج أغلى سائل في العالم بالوادي الجديد

استطاع شابان بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، إنتاج أغلي سائل في العالم بعد إنشاء وتنفيذ مزرعة لتربية العقارب لاستخلاص "السم" لعلاج بعض الأمراض مثل السرطان.وقال المهندس أحمد أبو السعود، صاحب المزرعة لـ"الدستور"، إنه تم طرح الفكرة في بداية الأمر على اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والذي رحب كثيرا بها ودعمهم بقطعة أرض بطريق الموهوب لتفيذه في ديسمبر 2018، وهو عبارة عن مزرعة لتربية العقارب واستخلاص السموم منها وكذلك زراعة نباتات طبية وعطرية، بالإضافة لمشروع إنتاج عسل النحل وسم النحل، تحت إشراف أساتذة متخصصين وعلماء في إنتاج سم الزواحف.وأكد أبوالسعود، أن سم العقرب من أغلى أنواع السوائل في العالم، حيث يقدر اللتر الواحد بـ10 آلاف دولار، إذ تتصدر العقارب الحشرات شديدة السمية، وتتواجد عادة في المناطق الصحراوية وهناك 200 نوع منها، كل منها ينفرد بنوع سم مختلف عن الآخر، كما تختلف درجة خطورة السم من عقرب لآخر، والسبب الرئيسي لغلاءه يعود إلى مدى الخطورة التي يتعرض لها جامعوه من التعرض للدغ العقارب الذي قد يعرض حياتهم للخطر.وأضاف أبوالسعود، أن أهداف المشروع متنوعة، حيث لوحظ أن أغلب قرى ومناطق محافظة الوادي الجديد تنتشر بها العقارب، والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين خاصة الأطفال، وأسفرت عن وفاة عدد من تلك الحالات التي تعرضت للدغات، فقرر تنفيذ المشروع لما له من جدوى اقتصادية كبيرة ونفع متنوع الأغراض.وشهدت محافظة الوادي الجديد منذ يومين باكورة إنتاج سم العقرب والذي أبهر الجميع، حيث شهد محافظ الإقليم مراحل تطور المشروع وأشاد بتلك المشروعات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تشجيع تلك المشروعات المستحدثة، والتي توفر فرص عمل للشباب بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من خطورة العقرب القاتلة على الأهالي.