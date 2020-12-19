«الإيد الشغالة».. يوميات أبطال مشروع الدائري الأوسطي

خطاب: المحور يعيد الحياة لسكان البدرشين

أحمد: انتقلت من المنوفية للجيزة لأكون بالقرب من المشروع

محمود: المشروع فتح بيوت عمال كتير

في يناير من العام 2018 بدأ تنفيذ أكبر مشروع للكباري في محافظة الجيزة، والذي يعد جزءًا من استراتيجية الطرق والكباري الخاصة بالمشروع القومي 2030 وهو مشروع الدائري الأوسطي.ويمتد الطريق بطول 26 كيلومترا من نهر النيل غربا إلى طريق "القاهرة - الفيوم" شرقا مرورا بالبدرشين، ويتم تنفيذه على مرحلتين الأولى بطول 9 كيلومترات من ناحية الغرب.وبعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للمشروع، حاورت «الدستور» عددا من العمال والمهندسين المنفذين للمشروع وكيف تغلبوا على الصعوبات التي واجهتهم خلال تنفيذ المشروع.خطاب حسنين فرد أمن مسؤول عن تأمين الآلات المستخدمة في حفر محور الدائري الأوسطي، قال إنه يعمل في الكوبري منذ ثلاثة أشهر عندما بدأت أعمال الحفر في الجزء الواقع في مدخل البدرشين، موضحًا "هناك أكثر من شركة مقاولات تنفذ المحور وكل شركة مسئولة عن جزء فيه ودوري يتمحور حول تأمين المعدات والآلات المستخدمة في حفر الجزء المجاور لمدخل البدرشين".وتابع أعمل لمدة 12 ساعة يوميًا وأتناوب مع فرد أمن آخر في تبديل الورديات الصباحية والمسائية، وفي نهاية الوردية أسلم رئيس العمال كشف بكل المعدات والآلات التي خرجت حتى لا تتعرض للضياع أو السرقة خاصة أن أنها موجودة في الشارع تحت حراسة غفير واحد.وأوضح أنا من سكان البدرشين وسعيد بمشاركتي في تنفيذ هذا المشروع لأننا نعلم جيدًا دوره في ربط المدينة بالكثير من المدن البعيدة عنها مثل 6 أكتوبر والمناطق القريبة منها ومن الاتجاه الآخر التجمع الخامس والمناطق التي تجاورها، قائلا " الكوبري سيعيد الحياة لسكان البدرشين فبعد أن كنا نصل لهذه المناطق في ساعات طويلة ولكن بعد إتمام المحور لن تستغرق المسافة أكثر من نصف الساعة.ترك أحمد محمد "عامل بونتنايت" منزله في محافظة المنوفية منذ مايقرب من عامين وانتقل إلى وحدات سكنية وفرتها له شركة المقاولات التي يعمل بها في منطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة حتى يكون بالقرب من مكان عمله في محور الدائري الأوسطي.قال أحمد أزور عائلتي مرة واحدة في الأسبوع، وتركتهم في يناير من العام الماضي عندما بدأت أعمال التنفيذ للمحور لأنه كان من الصعب قطع هذه المسافة يوميًا خاصة أن عملي يبدأ في الثامنة صباحًا، ولكن السكن الجديد يبعد عن المشروع أقل من 10 دقائق مما يوفر جهدًا ووقتًا كبيرًا.وأوضح عمل المحور يتم على فترات زمنية متباعدة نتيجة وجوده وسط مناطق زراعية ومنطقة ضغط كهرباء فنقوم بالحفر في المنطقة التي تم تمهيدها ونتوقف حتى يتم تمهيد مناطق أخرى أمامه، موضحًا أنه خلال شهور قليلة سيتم الانتهاء من هذه المرحلة من المحور والتي يتصل البدرشين بمنطقة سقارة.وتابع عملي يتركز على توفير ووضع مادة البونتنايت على آلة الحفر حتى تتمكن من النزول إلى طبقات أرضية كبيرة ونضع القوائم الخرسانية داخلها دون هبوط الأرض لأن هذه المادة تسد مسام التربة وتمنع تسرب المياه.محمود عبد الحميد عامل بونتنايت من محافظة المنوفية، بدأ عمله في المحور منذ 3 أشهر قال، شاركت في بناء كباري كثيرة في مصر الجديدة وأيضًا كوبري الجلاء ولكن الدائري الأوسطي هو أكبرهم لأنه يربط مناطق كثيرة ببعضها.وتابع هذا المشروع فتح بيوت كثيرة فهناك 3 شركات مقاولات كبرى تنفذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولقى المشروع ترحيبا كبيرا من سكان المنطقة لأنه سيتيح لهم التنقل بسهولة وسرعة ويقلل التكدسات المرورية.وأضاف التحديات التي واجهت هذا المشروع كثيرة ومنها وجودة في منطقة ضغط كهرباء، ولكن وزارة الكهرباء قامت بنقل بعض الأبراج لعدة أمتار لأنها كانت تعترض طريق الكوبري، مماجعل العمل يتوقف لبضع شهور حتى يتم تمهيد الطريق لأعمال الحفر والخرسانة.واستطرد أعيش مع زملائي في سكن مجاني وفرته لنا الشركة بالقرب من موقع العمل، ونعمل يوميًا لمدة 8 ساعات وقليلًا ماتزيد ساعات العمل عنها إلا في بعض أوقات رمي الخرسانة فمن الممكن أن نعمل 12 ساعة متواصلة.