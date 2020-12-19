شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NERMIN TELLI التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار، لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.وأوضحت أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.