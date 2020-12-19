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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«مفيش أبحاث.. واختبارات متوسطة المستوى».. كواليس جديدة عن امتحانات الاعدادية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:02 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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تًشغل امتحانات الشهادة الاعدادية كثير من أذهان أولياء الأمور والطلاب خاصة أن العام الماضى تم استبدالها بالأبحاث، ويقع أولياء الأمور هذا العام فى حيرة كبيرة من أمرهم.

وفى ذلك السياق ترصد «الدستور» الكواليس التى تدار داخل وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية.

امتحانات الشهادة الاعدادية متوسطة المستوى

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يوجد تعليمات من الوزارة بأن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام «غير مُعقدة» وأضافت المصادر فى تصريحاتها لموقع «الدستور» أن الامتحانات جميعها ستكون فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة تعتمد على الفهم.

وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى لإبلاغ المديريات التعليمية بعمل دروس «أون لاين» على صفحاتها قبل بدء الامتحانات التحريرية، وأشارت المصادر إلى أن استبدال الامتحانات بالأبحاث للشهادة الاعدادية فكرة مستبعدة تمامًا.

تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنويًا، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مُشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

وأصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام وعاجل بشأن التجهيز لامتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في خطابها للمديريات: تم إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقديم لامتحان اتمام شهادة التعليم الأساسي علما بان التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب الموحد الإلكتروني.

وأضافت في خطابها: برجاء التنبيه مشددا على المدارس الإعدادية بالمديريات التأكيد على طلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدين بالمدارس سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الاعدادية بعد مراجعة بياناتهم، وذلك خلال الفترة بداية من اليوم الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر حتى الخميس ٢٦ ديسمبر.

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