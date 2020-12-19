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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: لأول مرة قاعدة بيانات للأطفال الموجودين بالشارع

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال حسني يوسف مدير برنامج اطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من الملاحظ تراجع الظاهرة بشكل كبير والسبب التواجد المستمر للفرق فى الشارع، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة سواء لمنظومة الشكاوى الحكومية، أو على الخط الساخن او صفحة التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن، كما أن هناك تردد كبير لدى البعض للنزول للشارع لأنهم أصبحوا على دراية أن الفرق لن تتركهم فى الشارع وستبدأ التعامل معهم.

وأضاف فى تصريحات للدستور، أن المسح الأول تم عام 2014 لرصد الظاهرة فى المحافظات والتي عليها تم إطلاق البرنامج، إلى أن الأبحاث والدراسات مستمرة على الظاهرة، موضحا أن الظاهرة متحركة ومتغيرة، وتنشر فى 13 محافظة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".

وأوضح أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكافة الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولقد تم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يوجد 21 مؤسسة فى 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم مابين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة فى عدد من المحافظات التى تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.

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