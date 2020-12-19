استقرار اليمن.. ترحيب عربي ودولي بتنفيذ اتفاق الرياض

- المملكة العربية السعودية

- الإمارات

- الكويت

- البحرين

- الأردن

- مصر

- منظمة التعاون الإسلامي

-البرلمان العربي

-التعاون الخليجي

-المبعوث الأممي

-بريطانيا

-السويد

حظى مرسوم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بترحيب عارم على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعلنت عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية عن تأييدها للحكومة اليمنية الجديدة، مثمنة دور المملكة العربية السعودية وجهودها الدؤوبة التي تكللت باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية من جانب الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية، وفقًا لاتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر العام الماضي.ورحبت وزارة الخارجية السعودية، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.فيما أشادت وزارة الخارجية الإماراتية، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.وفي الإطار ذاته، أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، عن أملها أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في اليمن.وثمنت عاليًا الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.من جانبها، أكدت مملكة البحرين أن تنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، يعد خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار.في السياق ذاته، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تثمين الأردن لجهود جميع الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.كما أعرب السفير الفايز عن تمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.كذلك رحبت مصر العربية بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.فينا أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.كما أشاد العثيمين بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار.بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة.وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.يأتي ذلك فيما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن تقديره جميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.وعلى الصعيد الدولي، رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.وهنأ جريفيثس، في البيان الصحفي الصادر عن مكتبه مساء اليوم، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وجميع الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، معربًا عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.وقال إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضا خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: "بفضل جهود السعودية، تم اليوم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. هذه خطوة مهمة تجاه تطبيق اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وخطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاجه اليمنيون بكل شدة".ورحبت آن ليند، وزيرة خارجية السويد، بتشكيل حكومة يمنية جديدة، واعتبرتها جزءًا أساسيًا من اتفاق الرياض وخطوة نحو الحل السياسي للصراع اليمني.