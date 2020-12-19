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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

قبل غلق تسجيل استمارة امتحان الشهادة الإعدادية.. روابط مهمة للطلاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:03 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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مازال طلاب الاعدادية يعملون على تسجيل استمارة امتحان الشهادة الاعدادية بهم قبل غلقها حيث أن الموعد الأخير لها يوم 26 ديسمبر الجارى، وفبل غلقها بأيام ترصد الدستور الروابط التي يحتاج إليها الطالب للتسجيل.

إتاحة تسجيل استمارة امتحان الشهادة الاعدادية إلكترونيًا من خلال الحساب المدرسي الموحد 365 وذلك من يوم 16 ديسمبر حتى يوم 26 ديسمبر، وذلك من خلال هذا الرابط من هنا
رابط تسجيل الاستمارة  moe-register.emis.gov.eg

- ولكى تتمكن من ملء الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بك، وذلك من خلال هذا الرابط من هنا office365.emis.gov.eg.

- كى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بك.

إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص يتطلب أن يكون معك الرقم القومي الخاص بك، كود الطالب، بريد إلكتروني بديل، تليفون وأيضا يجب اتباع التعليمات المطلوبة لرفع الصورة على الاستمارة من حيث الجودة والحجم.

وكان قد أصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام وعاجل بشأن التجهيز لامتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي  2020-2021.

وقالت الوزارة في خطابها للمديريات: تم إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام طلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقديم لامتحان اتمام شهادة التعليم الأساسي علما بان التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب الموحد الإلكتروني.

وأضافت في خطابها: برجاء التنبيه مشددا على المدارس الاعدادية بالمديريات التأكيد على طلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدين بالمدارس سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى - في وقت سابق - إن الوصول للمصادر والكتب الإلكترونية أصبح سهلًا،  لذلك تستطيع تسهيل عملية بحثك وزيادة فعاليته وتحسين النتائج الخاصة به والحصول على ما تريد من مصادر إلكترونية في شتى المجالات المختلفة عالميًا.

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