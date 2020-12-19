الاثنين.. الانقلاب الشتوي

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إنه في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل سيحدث الثبات الشمسي الشتوي أو ما يسمى الانقلاب الشتوي ويبدأ فلكيا فصل الشتاء في النصف الشمالي للأرض وفي الوقت نفسه يبدأ فصل الصيف في نصفها الجنوبي.وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أنه بذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي على دائرة عرض 23ر5 درجة جنوب خط الاستواء ويصل طول الليل في النصف الشمالي من الأرض أطول حالاته في السنة.وأوضح أنه في الكويت يكون طول الليل 10 ساعات و17 دقيقة "وكلما ارتفعنا شمالا عن خط الاستواء يقصر الليل حتى يكون 5 ساعات و45 دقيقة في هلسنكي ويكون طول الليل 24 ساعة في القطب الشمالي الذي يمتد طول ليله الى 6 أشهر متواصلة حيث بدا الظلام هناك من منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر مارس المقبل.وذكر أن وقت الانقلاب الشتوي يختلف من عام إلى آخر فيتراوح ما بين يوم 20 إلى 23 ديسمبر لكن في عام 2080 سيكون في تاريخ 20 ديسمبر وفي عام 2303 يكون في يوم 23 ديسمبر.وبين أن ارتفاع الشمس عن الأفق وقت الظهر بالكويت سيكون 4ر37 درجة وبالمقارنة مع وقت الانقلاب الصيفي والتي تكون الشمس على ارتفاع 3ر84 درجة وقت الظهر وميلان الشمس القريب من الأفق في الشتاء هو من أهم العوامل لبرودة الجو فأشعة الشمس تكون مائلة فتتوزع الأشعة الساقطة على الأرض على مساحة أكبر وتخف حرارتها.