إصابة رئيس كتلة النهضة في برلمان تونس بكورونا

أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم السبت بإصابة رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي بكورونا.حيث أعلن رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، إصابته بفيروس كورونا بعد صدور نتيجة التحليل الذي قام به وكانت إيجابية.