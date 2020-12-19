رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأربعاء.. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمدن «البحر الأحمر»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:25 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
ريم محمود
طباعة
قالت جامعة عين شمس، إنه سوف تنطلق صباح الأربعاء ٢٣ من ديسمبر، فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تستمر القافلة لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، حتى الأحد ٢٧ من الشهر الجاري.

وتهدف القافلة حسبما أعلن البيان تقديم العديد من الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى فصول محو الأمية وندوات التوعية وكذلك توزيع مواد غذائية، وذلك تحت إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانا بدورها الفاعل في خدمة المجتمع.

موضوعات متعلقة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea emis

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود