1254 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، ووفاة 4 حالات، وشفاء 823 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه بذلك ارتفعت حالات الإصابة إلى 192 ألفًا و404 حالات، والوفيات إلى 634 حالة، وحالات الشفاء إلى 168 ألفا و129 حالة.