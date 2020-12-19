ضبط 1282 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عبر بيان لها اليوم السبت ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 12 طن "دواجن مُجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.ونجحت الجهود في ضبط 80 طن "خضروات مُجففة" بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة شركة للإنتاج والتصنيع الزراعي بمحافظة الشرقية.وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة نقل بمحافظة سوهاج، لتجميعه 7،5 طن "دقيق بلدى مُدعم" مخصص للمخابز البلدية للاتجار بها فى السوق السوداء قدرت بـ40،875 جنيه وضبط 4 أطنان "دقيق فاخر" بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 27،360 عبوة "قهوة سريعة التحضير" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية المسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الغربية.وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لقيامه بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار واستيلائه على مبلغ 1٫172،987 جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما طبقًا لتقرير الجهات المختصة، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لاستيلائه على مبلغ 1٫162٫558 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء، وضبط 950،000 قطعة "كمامة" بدو بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى وتحت التجهيز" – 1،95 طن "أقمشة غير منسوجة – أستك – رول تغليف" بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 2 ماكينة حياكة "أدوات تصنيع" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.ونجحت الجهود في ضبط 6 أطنان "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.