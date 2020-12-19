الأمن العراقي يفكك شبكة إرهابية شمالي بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، تفكيك شبكة إرهابية واعتقال خمسة من عناصرها في عملية أمنية شمالي بغداد.وذكر جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه شرع في الأيام القليلة الماضية بتنفيذ عملية «رعد الليل»، التي اتسمت بالدقة الاحترافية العالية، وتمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية قامت بالعديد من الأعمال الإجرامية، تمثلت بالتعرض للأجهزة الأمنية وتفجير العبوات الناسفة التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن من المدنيين والعسكريين.وأضاف أن العملية "أسفرت عن تفكيك إحدى مفارز العبوات الناسفة في ديوان الجند، العاملة في قاطع شمال بغداد ضمن ما يسمى ولاية العراق الإرهابية، إذ تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض وفق مذكرات قضائية على خمسة عناصر في قضاء الطارمية تولوا مناصب شرعي المفرزة، وآمر المفرزة، والناقل، ومسئول الدعم اللوجستي، وجندي.وأشار إلى أنه تم تدوين أقوالهم أصوليًا وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.وتسعى القوات العراقية العسكرية والأمنية والحشد الشعبي وأجهزتها الاستخبارية إلى تتبع الخلايا الإرهابية النائمة في البلاد لملاحقتها والقضاء عليها من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.