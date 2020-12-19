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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«التعاون الخليجي» يرحب بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:21 م
جريدة الدستور
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رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية، الذي يأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب الحجرف - وفق لما أوردته وكالة الأنباء السعودية عن تقديره لجميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس.

وأكد حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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