تعانى نقص المناعة وألام في المعدة.. توقعات الفلك لـ فيفي عبده

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تصدرت الفنانة فيفي عبدة مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام، عقب تعرضها لوعكة صحية إلزمتها الفراش.فيفي عبدة مواليد 24 أبريل 1953، برج الثور، وتكشف الأبراج ما سيكون علية حالتها في 2021، وما ستواجهه بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل.ستواجه مشاكل عرضية تفسد سعادتها، قد تبدو الأمور خارج سيطرتها، مما يسبب أبتعاد الشريك أو يكون لديه طموحات أنانية.فترة متوسطة للأداء الوظيفي، فيجب أن تنتبه إلى نقاط قوتها وضعفها.ستتعرض لبعض المشكلات، منها ضعف المناعه، بالاضافة إلى مشاكل بالجهاز الهضمي قد تزعج في بعض الأحيان.