مُجهده ومتوتره.. توقعات الفلك لـ رضوي الشربيني فى2021

الصعيد العاطفي:

الصعيد المهني:

الصعيد الصحي:

تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي، فهى مواليد 30 سبتمبر 1981، تنتمي إ لبرج الميزان، وتكشف الأبراج ما سيكون عليه حالتها في 2021، وما ستواجهه بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل.بسبب أنغماسها في الاكمال الروتينية، قد يدخل هذا في حياتها العاطفية، مما يجعلها لا تفكر سواء في العمل فقط، لكن يجب أن لا تستسلم لأوهام كاذبة حتي يكون الوضع افضل.سيكون هناك توسع في مجال الأعمال وبالتالي ستكون مشغوله تمامًا طوال العام، ولكن ستواجه بعض المشاكل من الزملاء أو المنافسين، أيضًا تعانى من الإجهاد والتوتر.ستتعرض لبعض المشكلات التي تتعلق بالهضم والاضطرابات العصبية.