مُجهده ومتوتره.. توقعات الفلك لـ رضوي الشربيني فى2021
السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:00 م
هويدا سعيدطباعة
تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني مواقع التواصل الاجتماعي، فهى مواليد 30 سبتمبر 1981، تنتمي إ لبرج الميزان، وتكشف الأبراج ما سيكون عليه حالتها في 2021، وما ستواجهه بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل.
الصعيد العاطفي:
بسبب أنغماسها في الاكمال الروتينية، قد يدخل هذا في حياتها العاطفية، مما يجعلها لا تفكر سواء في العمل فقط، لكن يجب أن لا تستسلم لأوهام كاذبة حتي يكون الوضع افضل.
الصعيد المهني:
سيكون هناك توسع في مجال الأعمال وبالتالي ستكون مشغوله تمامًا طوال العام، ولكن ستواجه بعض المشاكل من الزملاء أو المنافسين، أيضًا تعانى من الإجهاد والتوتر.
الصعيد الصحي:
ستتعرض لبعض المشكلات التي تتعلق بالهضم والاضطرابات العصبية.
الصعيد العاطفي:
بسبب أنغماسها في الاكمال الروتينية، قد يدخل هذا في حياتها العاطفية، مما يجعلها لا تفكر سواء في العمل فقط، لكن يجب أن لا تستسلم لأوهام كاذبة حتي يكون الوضع افضل.
الصعيد المهني:
سيكون هناك توسع في مجال الأعمال وبالتالي ستكون مشغوله تمامًا طوال العام، ولكن ستواجه بعض المشاكل من الزملاء أو المنافسين، أيضًا تعانى من الإجهاد والتوتر.
الصعيد الصحي:
ستتعرض لبعض المشكلات التي تتعلق بالهضم والاضطرابات العصبية.