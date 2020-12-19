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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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استهدف هجوم صاروخي، السبت، قاعدة جوية أميركية رئيسية في شمال كابول، لكن من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفق ما أفاد مسئولون أفغان ومن حلف شمال الأطلسي.

وأطلقت خمسة صواريخ على قاعدة «باجرام» الجوية في ولاية بروان، عند الساعة السادسة (01،30 ت غ)، وفق ما أفادت المتحدثة باسم حاكم الولاية وحيدة شاهكار.

وأوضحت أنه تم إطلاق خمسة من 12 صاروخا تم تحميلها على مركبة باتّجاه القاعدة، بينما فككت الشرطة السبعة المتبقية.

وأكد مسئول من حلف شمال الأطلسي وقوع الهجوم الصاروخي قائلا: "أطلقت صواريخ باتّجاه قاعدة باجرام الجوية هذا الصباح، والتقارير الأولية تفيد بعدم سقوط أي ضحايا وعدم تعرّض القاعدة الجوية إلى أضرار".

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، بينما نفت «طالبان» تورطها.

وسبق أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن عدة هجمات شهدتها كابول، بينهما هجومان صاروخيان ضربا عدة مناطق سكنية في العاصمة، وأسفرا عن سقوط ضحايا.

كما أعلنت المجموعة مسئوليتها عن هجمات طالت مركزين تعليميين منفصلين في كابول، ما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من الطلاب.

وجاء هجوم السبت بعد يوم من مقتل 15 طفلا عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب تجمّع ديني في ولاية غزنة (شرق).

واتّهم مسئولون أفغان حركة طالبان بالوقوف وراء هجوم غزنة.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من إطلاق الحكومة وطالبان محادثات سلام لإنهاء الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد.

ونفّذت طالبان هجمات بوتيرة يومية تقريبا استهدفت قوات الأمن الأفغانية وقتل أو جرح على إثرها مئات من عناصر الأمن.

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