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مصر

الكهرباء: 22.9 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:29 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، بلغت 22 ألفا و900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و100 ميجاوات مقابل 22 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و300 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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