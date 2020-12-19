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اقتصاد

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل خطة «رقمنة» القطاع الصحى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:31 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي لرقمنة وميكنة وتطوير جميع المستشفيات الحكومية والجامعية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع كفاءة شبكات الاتصالات ومد كابلات الفايبر لتطوير هذه المنظومة الصحية.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطوير وميكنة قطاع الصحة ورقمنته يأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمساندة ومساعدة وزارة الصحة في خطة التحول الرقمي بالقطاع الصحي.

وقال الوزير، إنه سيتم تدريب العاملين بالمستشفيات الجامعية على أدوات التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة التي ستتم إدارة المستشفيات بها وتعتمد على قواعد بيانات سليمة للمرضى والتاريخ العلاجي لكل مريض وآليات التعاون مع القطاعات الأخرى من الصيدليات والأطباء، مؤكدا أن النظام سيكون مجهزًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسجيل جميع بيانات الخاصة بالعملية الصحية في مصر وعمل التقارير المطلوبة.

وأوضح، أنه جارٍ إنشاء 300 مركز للتشخيص والكشف المبكر عن الأمراض بالوحدات الصحية في القرى والنجوع والمناطق النائية وربطها بالمستشفيات الجامعية الكبيرة بالمحافظات، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة الصحية ضمن أهم أولويات الحكومة حاليًا.

واستطرد طلعت، أنه جارٍ أيضًا ربط قواعد البيانات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل في 8 محافظات وتأهيل وتطوير جميع المستشفيات وتوصيلها بشبكات الفايبر ضمن خطة الدولة لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ مشروع ميكنة كل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي ستتم على عدة مراحل الأولى ستشهد ميكنة 73 مستشفى جامعيًا في 18 جامعة بتكلفة تصل 3 مليارات جنيه، والتي سيتم تنفيذها بداية من العام المقبل 2021 وستستغرق نحو 15 شهرًا، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال الفترة المقبلة.

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