الإفتاء تحذر من خاصية «Nearby» في التيلجرام: «ليس من الدين»

عقب تحذير دار الإفتاء المصرية من خاصية "Nearby" في التيلجرام يدير الكثير من المصريين حاليا محرك البحث العالمي لمعرفة معلومات عن تطبيق التراسل المجاني التليجرام الذي يستخدمة قرابة 400 مليون شخص حول العالم يتمتع بإمكانية عملية لتشفير الرسائل الذي أثار غضب الكثير في الآونة الأخيرة.

ويستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية إلغاء خاصية البحث عن الأشخاص الموجودين في نفس المكان.

تحذير دار الإفتاء المصرية من خاصية Nearby في التيلجرام

أعربت دار الإفتاء المصرية عن قلقها من سوء استخدام خاصية ( Near by) في تطبيق التيلجرام الذي يتيح التحدث مع الأشخاص في محيط المكان المتواجد فيه دون الحاجة إلى رقمه أو لينك حسابه الشخصي واعتبرت ذلك انتهاكا لخصوصية الأشخاص التي نهى عنها ديننا الحنيف حيث من الممكن استغلال الخاصية الجديدة في مضايقة الفتيات بشكل غير لائق، وناشدت دار الإفتاء مستخدمي التطبيق من اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الخصوصيات الذي تعتبر جزء لا يتجزأ من صحيح الدين والحفاظ على العرض.

تعرف على خاصية Nearby في التيلجرام

خاصية Nearby أو البحث عن الأشخاص في محيط المكان المتواجد به والتحدث معهم دون الحاجة إلى معرفة رقم هاتفهم المحمول عبر تطبيق التراسل المجاني التيلجرام تم إضافتها منذ عام ولكن لم ينتبه إليه الكثيرين ويتعبر سلاح ذو حدين يمكن استخدامه في بشكل نافع خاصة لأصحاب المشاريع التجارية الراغبين في عمل دعاية لمشروعاتهم في نطاق موقعهم الجغرافي أو وسيلة مضايقة وانتهاك خصوصية.

كيفية تفعيل تطبيق التيلجرام

وقبل معرفة أسباب تحذير دار الإفتاء المصرية من خاصية Nearby في التيلجرام يجب أن نعرف جميعا أنه تطبيق التراسل المجاني ويعد أحد وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إنشاؤه في 2013 ويمكن للراغبين في استخدامه اتباع الخطوات التالية :-

تحميله من متجر Google Play

ثم إدخال رقم هاتفك المحمول

وبدأ استخدامه من خلال الخواص الموجودة فيه

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