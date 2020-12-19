8800 إصابة بفيروس كورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 8800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، بزيادة 2600 عن الحالات المسجلة في نفس اليوم الأسبوع الماضي، وهي أعلى زيادة منذ 11 نوفمبر الماضي، طبقا لما ذكره "راديو براغ" اليوم السبت.وبلغت نسبة النتائج الإيجابية لاختبارات مرض كوفيد- 19، 9. 27%، وهذا المستوى الخامس والأعلى في مؤشر "نظام الطوارئ ضد فيروس كورونا".وتدرس السلطات الصحية الآن احتمال تشديد القيود أكثر لمواجهة الفيروس.وكانت مراكز الاختبار في جميع أنحاء جمهورية التشيك قد فتحت أبوابها يوم الأربعاء الماضي، لإجراء اختبارات سريعة مجانية للكشف عن فيروس كورونا خلال الإجازات، حيث تم تسجيل 17 ألف شخص في اليوم الأول.ويستمر برنامج الاختبار السريع المجاني والطوعي حتى 15 يناير المقبل.