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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

109 إصابات جديدة بفيروس كورونا في هونج كونج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هونج كونج إلى 109 حالات، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج، اليوم.

ومن بين إصابات اليوم السبت، 102 حالة تم نقلها محليًا، من بينها 42 حالة من مصادر غير معروفة، وتبلغ حصيلة الإصابات الرسمية الآن 8078 حالة، وحصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 129.

ومن المتوقع عودة 20 ألف مواطن قادمين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خلال موسم الأعياد إلى هونج كونج.

وتشير تقديرات إلى أن من بين القادمين نحو 4. 0% أو نحو 80 شخصا، قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا، وما يتراوح ما بين 5. ٪2 و5%، ربما يكونوا حاملين للمرض، ولكن لم تظهر عليهم أعراض، ولن يتم اكتشاف إصابتهم من خلال الاختبارات التي تجرى في المطارات.

وثمة مطالب بتعزيز إجراءات السيطرة على العدوى في مطار هونج كونج.

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