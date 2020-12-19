«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

تستضيف مكتبة الكتب خان - دجلة المعادى، في السابعة مساء اليوم السبت، لقاءً مع الكاتب محمد إسماعيل لتوقيع عمله الروائى الأول "ما حدث فى شنجن".وتعد رواية "ما حدث في شنجن" من أحدث إصدارات الكتب خان، وتدور أحداثها بين القاهرة والصين، من خلال علاقة حب شائكة تجمع بين "أكرم" الشاب المصري الثلاثيني و"سونج" الفتاة الصينية، يقدم فيها الكاتب كشفًا خاصًا عن خفايا النفس ومدى علاقتها بالآخر المختلف عنها، ثقافة ورؤية، كما يلقي الضوء على الصراعات النفسية التي يعانيها الإنسان المعاصر."محمد إسماعيل" من مواليد القاهرة 1974، مهندس اتصالات، شغل العديد من الوظائف الإقليمية في شركات الاتصالات العالمية، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من (سوربون باريس) وبكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة عين شمس.