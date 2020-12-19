شركة نقل بضائع وعلامة تجارية.. خطة الـ«130 مليون» لتطوير «القابضة للنقل»

اتخذت الشركة القابضة للنقل البحري والبري العديد من الإجراءات تفعيلا لرؤية وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات التابعة لها من خلال دراسة وإعداد خطط وبرامج إعادة هيكلة الشركات.ووفق بيان للشركة، ففي قطاع نقل الركاب تم تنفيذ خطة لتجديد وإحلال أسطول النقل بشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS، شرق الدلتا للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة) لتزويد الشركات بأتوبيسات حديثة بتكنولوجيا متقدمة، حيث تم تدبير 125 أتوبيسا ماركة "يوتونج" تبلغ قيمتها حوالي 356 مليون جنيه، استلم منها 20 أتوبيسا ومخطط استلام باقي الكمية خلال الفترة القادمة.أيضا، جرى تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية في تقديم الخدمة تعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة (WIFI،GPS، تابلت لكل راكب، 3 كاميرات داخل الأتوبيس لمتابعة الرحلات، شواحن للهواتف المحمولة، 2 شاشة عرض رئيسية).وفيما يخص محطات نقل الركاب التابعة، تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية لكي تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة (صالة انتظار، صالة ركاب، شاشات عض للتوقيتات، حجز آلي، كافيتريا، مظلة انتظار للأتوبيسات مزودة بأربع حارات، مكتب للطرود)، وتزويدها بخدمات WIFI، مخارج لشحن الهواتف المحمولة بطريقتين (كهرباء - USB)، كاميرات للمراقبة، منظومة لتنظيم انتظار العملاء "Q-SYS"، شاشات لعرض واختيار الحجز للعملاء، أجهزة حاسب آلى وطابعات، أيضا من تطوير محطة شرم الشيخ لمواكبة التطور في عملية نقل الركاب، ومن المخطط تطوير بعض المحطات مثل (القللي، محرم بك، دهب، أسيوط، سوهاج، الغردقة) خلال الفترة القادمة، كما تم تطوير بعض الورش التابعة، برفع كفاءة مجمع ميت حشيش بمحافظة الغربية لاستغلاله في صيانة وإصلاح الأتوبيسات التي يتم تشغيلها بوسط وشمال الدلتا.ومن ناحية أخرى، تم تدشين العلامة التجارية "EG BUS" لنقل الركاب لتمثل الكيان الذي يضم أصول وخبرات شركات نقل الركاب الثلاثة بعد إتمام عملية دمجها في كيان واحد قوي يستطيع منافسة شركات القطاع الخاص بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمة متميزة، من خلال منظومات لغرفة العمليات والسيطرة مكونة من (منظومة الحجز المركزي الآلي – تطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات – منظومة متابعة التحركات اليومية)، وتطبيقات مختلفة للحجز (الصفحة الرسمية للشركة، تطبيق الهاتف المحمول، شاشة الحجز الآلي بالمحطات الرئيسية – الخط الساخن 15494، تابلت للحجز مع سائق الأتوبيس – الحجز الآلي بالمحطات ومكاتب الحجز)، وأسلوب الدفع (كاش – فيزا أو ماستر كارت – كروت الاشتراكات الذكية لشركة EG BUS – منافذ شركة فوري).ويجري التخطيط لتكامل منظومات الحجز المركزي مع نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" لشركة "EG BUS"، وجاري التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة خدمة العملاء "CRM" لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتحة وتعظيم عوائد الربحية على الشركة، وأيضا دراسة لإنشاء منظومة لدعم واتخاذ القرار لتصبح جميع الإجراءات مميكنة بنسبة 100% بدون تدخل عامل بشري.ثانيا: قطاع نقل البضائعفي إطار العمل على إعادة هيكلة وتطوير شركات نقل البضائع الخمس التي تساهم فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 لتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة من خلال تحديث أسطول النقل والتنوع فى الخدمات المقدمة مع تطوير نظم الإدارة لتتوائم مع أحدث النظم العالمية فى هذا المجال.تم اتخاذ الإجراءات التالية:- موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة على اتخاذ إجراءات نقمل تبعية شركات نقل البضائع الخمس إلى القانون 203 لسنة 1991 واسترداد الأسهم السابق نقل ملكيتها إلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات البضائع ليتسنى تنفيذ عمليمات إعادة الهيكلة وتطوير الشركات من خلال تزويدها بأسطول ومعدات نقل بتكنولوجية متطورة تمكنها من تحقيمق ميزة تنافسية مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال نقل البضائع.- توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بتاريخ 30-9-2020 بشان انشاء شركة مشتركة لنقل البضائع "spv" بين الجانبين تهدف الى توفير منظومة متكاملة من وسائط النقل البرى- السكة الحديد، الشاحنات) وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يحقق أفضل خدمة، من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة مع إمكانية التوسع مستقبال بإدخال النقل النهرى داخل هذه المنظومة.- إحلال وتجديد أسطول نقل البضائع بالشركات من خلال توريد 75 رأس جرار ماركة "سينو تراك" بقيمة إجمالية قدرها نحو 130 مليون جنيه.