ارتفاع وفيات كورونا في باكستان لـ9250

أعلنت باكستان تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9250 حالة.وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين أن أعلى نسبة إصابات بالفيروس تم تسجيلها في باكستان كانت في مدينة كراتشي، التي بلغت نسبة الإصابات بها 80ر11%، طبقا لصحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم السبت.وأظهرت إحصائيات المركز الأخيرة إصابة 3179 شخصا بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.وما زال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و264 ألفا و135 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 48 ألفا و75 في الساعات الـ24 الماضية.وتعافى 404 آلاف و501 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2486 مريضا في حالة حرجة.