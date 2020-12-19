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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يدشنان مبادرة «الصياد المصري»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
مبادرة الصياد المصري
مبادرة الصياد المصري
بورسعيد:شيماء رشاد
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دشن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مبادرة "صيادي مصر" بالمحافظة، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، بحضور عدد من الصيادين والقيادات التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وكذلك إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.

ومن المنتظر أن تتضمن أيضا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة "السلامة والصحة" بعنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

بينما يفتتح الوزير، غدا، الملتقي التوظيفي الأول لخريجي جامعة بورسعيد، وتوقيع بروتوكولين تعاون بين الوزارة والجامعة في مجالي السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والتدريب، وافتتاح قاعات الاجتماع والملابس الجاهزة والحاسب الآلي بمديرية التنظيم والإدارة بعد تطويرها، كما يفتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة يتخللها تسليم عدد من شهادات وعقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وشهادات تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.

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