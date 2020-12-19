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منوعات

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن اقترانًا نادرًا بين كوكبي المشتري وزحل سيحدث بعد غدٍ الإثنين وسيقتربان ظاهريا بفارق 1. 0 درجة (زاوية) ويعتبر هذا الاقتران قريبا جدا بالنسبة للاقترانات الأخرى، لكن هذا ما نراه ظاهريًا، أما المسافة بينهما فهي كبيرة وتبلغ 640 مليون كيلومتر.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن اقتران كوكبي المشتري وزحل يحدث كل 20 سنة مرة أي في الأعوام القادمة 2040 و2060 و2080 و2100 سيقترنان دون أن يقتربا في كل مرة الاقتراب السابق نفسه. موضحا أن آخر اقتران حدث وفيه اقترب الكوكبان وكانا قريبين جدا كان في عامي 1226 م و1623م.

وذكر أن كوكب المشتري يدور حول الأرض كل 12 سنة أرضية أي أن سنته الواحدة تعادل 12 سنة أرضية وكوكب زحل سنته 29 سنة أرضية وفي 21 ديسمبر الجاري سيقترنان وسيبدوان لامعين وكأنهما كوكب واحد في منظر أخاذ.

وبالمقارنة مع ألمع نجوم السماء أفاد بأن ألمع نجم في السماء هو الشعرى اليمانية وقدر لمعانه -46. 1 (الرقم السالب قدره ألمع من الرقم الموجب) والمشتري الآن قدر لمعانه -2 وبطبيعة الحال حاليًا ألمع من نجم الشعرى اليمانية.

ولفت إلى أنه في حالة اقتراب المشترى من الأرض يصل قدر لمعانه الى -94. 2 أما زحل فلمعانه الآن +43. 1 والشمس قدر لمعانها - 27 والقمر - 12. 6 وكوكب الزهرة ألمع الأجرام في السماء بعد الشمس والقمر وقدر لمعانه -6. 4.

وبين أن هذا الاقتران لا شك أنه حدث نادر الحدوث لاقتراب هذين الكوكبين بهذه الدرجة، لكن فلكيًا هذا الاقتران لا قيمة علمية له، فهو فقط للاستمتاع بالمشهد النادر لا أكثر.

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