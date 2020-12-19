رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالحميد: 20 ألف سجلوا بياناتهم خلال يومين لحجز «سكن كل المصريين»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
- مى عبدالحميد: بيع 410 آلاف كراسة شروط.. و310 آلاف سددوا مقدمات الحجز
- 255 ألفًا سجلوا بياناتهم.. ومستمرون فى التسجيل حتى 28 ديسمبر الجارى


أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 20 ألف مواطن، تمكنوا أمس وأمس الأول من تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وأضافت في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن الموقع الإلكترونى شهد منذ أيام ضغوطًا وكثافات كبيرة من الراغبين فى الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفًا، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.

وأوضحت أن غدًا الأحد، 20 ديسمبر 2020، هو آخر موعد لسداد مُقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم على مشروعات مُنخفضي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الوحدات المطروحة ضمن مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "، فسبق أن تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلًا من 21 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تمت إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل، فقد تمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

استطلاع: غالبية الألمان يعتزمون الالتزام بقيود الاختلاط خلال عيد الميلاد

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا