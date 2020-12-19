«الأرقام تقول غير ذلك».. وزيرة تركية: الفقر انعدم فى تركيا

قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، زهرة زمرد سلجوق، بعد كلمة لها أمام البرلمان التركي: «لقد انعدم الفقر في تركيا، ويجب أن نفتخر بذلك»، ما أثار غضب نواب المعارضة لا سيما مع العجز الكبير في الميزانية في تركيا.وقالت سلجوق، أثناء مناقشة ميزانية الحكومة المركزية لعام 2021، في البرلمان التركي، «إنه في حين كان لدينا 2.5 مليون مواطن يعيشون في فقر مدقع في عام 2003، انخفض هذا العدد الآن إلى الصفر، من فضلكم، دعونا نفخر بهذا».من جانبها قالت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي بإسطنبول، أويا إرسوي:«إن عجز الميزانية المتوقع هو 245 مليار ليرة، وسيتم أخذ قرض لمواجهة ذلك، فهل تظنين أن الناس سينحون ما عايشوه جانبًا ويصدقون الحكايات التي تروينها؟».