إعادة حركة المرور بعد انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

أعادت الأجهزة الأمنية بالقليوبية الحركة المرورية لطبيعتها، إثر تعطلها بعد انقلاب سيارة نقل في العودة من القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي عند مدخل طوخ اتجاه العودة من القاهرة.انتقل على الفور رجال المرور وتم فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.