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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق محدود في مستشفى «الخانكة» بالقليوبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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شب حريق محدود في منطقة الهيش داخل أسوار مستشفى الخانكة للأمراض النفسية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق داخل سور مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة.

وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق ومنع امتداده لمباني المستشفى دون خسائر بشرية.

وتبين أن الحريق شب في هيش سور المستشفى، وجارٍ معرفة السبب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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