ضبط 5128 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتى:تحرير 565 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق.اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5128 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.