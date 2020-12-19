«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود

فى تمام السابعة من مساء الاثنين القادم 21 ديسمبر، تستضيف ورشة الزيتون الشاعر محمد الشحات، احتفالا بمسيرته الإبداعية عبر أربعة عقود كاملة، أصدر خلال هذه الرحلة عشرين ديوانا من الشعر، آخرها ديوان (متى ينتهى؟!) الصادر مؤخرا عن دار الأدهم، وسوف يلقى الشاعر مختارات من قصائده عبر مسيرته الطويلة، وسوف يشارك عدد من الشعراء والباحثين والنقاد.يدير الاحتفالية الكاتب الروائى دكتور محمد ابراهيم طه، ومن المشاركين الشاعر أسامة حداد، والقاص أسامة ريان، والشاعر شرقاوى حافظ، والناقدة والكاتبة الروائية د.فاطمة الصعيدى، والشاعر هشام العربى.