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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«البرلمان العربي» يرحب بتشكيل الحكومية اليمنية الجديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
جريدة الدستور
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رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بإعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، استكمالًا لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية في الاتفاق.

وتقدم العسومي بالتهنئة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأطراف اتفاق الرياض والشعب اليمني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية، وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المُحررة؛ بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وثمَّن العسومي الجهود المُخلصة والمُقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتوحيد صف الأشقاء اليمنيين ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، مُشيدًا في الوقت ذاته بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تغليب المصلحة الوطنية وإعلاء مصلحة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن يكون تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

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