رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثة: تركيا تسعى لتخريب عملية السلام في ليبيا ونهب ثرواتها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
قالت آية بورويلا، ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأمريكية (RIEAS)، إن تركيا تسعى لتخريب عملية السلام في ليبيا، بسبب دعمها الإخوان "دعاة الإرهاب"، داعية إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لعدم التسامح مع أنقرة واتخاذ موقف صارم ضدها.

وأشارت بورويلا، في ندوة عبر الإتنرنت لمنتدى الشرق الأوسط "ميدل إيست فورم" حول التدخل التركي في ليبيا، إلى أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعد حكومة غير معتمدة، ولا تتمتع بالشرعية بين الشعب الليبي، نظرا لأن مجلس النواب الليبي لم يصادق عليها، كما أنها تقع تحت تأثير الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر والجماعات المتطرفة، على رأسها جماعة الإخوان.

وتابعت أنه بسبب الدعم التركي والقطري لـ"الوفاق"، فإن الدولة بأكملها تنظر إليها على أنها بمثابة "قناة الاحتلال الأجنبي" كونها وكيلًا رئيسيًا لتركيا التي تسعى للسيطرة على احتياطيات الغاز في البحر المتوسط ونهب ثروات البلاد، وإنشاء "مركز نفوذ" لها في إفريقيا من خلال الاتفاقيات البحرية والعسكرية الموقعة بينها وبين الوفاق.

ووصفت الباحثة الاتفاقات المتعددة بين تركيا وحكومة الوفاق بأنها "غير دستورية وباطلة"، وغير مصدق عليها من البرلمان الليبي المنتخب، وكذلك اتفاقية التعاون العسكري بين قطر والوفاق تعد "غير شرعية" وتمهد الطريق لتركيا، التي يعتمد اقتصادها على واردات الطاقة، للسيطرة على احتياطيات النفط الليبية بمساعدة حلفائها.

وواصلت بورويلا: "في أبريل 2019، شن الجيش الوطني الليبي هجومًا لتطهير البلاد من الميليشيات في طرابلس، لكن تركيا عززت دعمها لحكومة الوفاق الوطني، مما حال دون توحيد البلاد. ناهيك عن إرسالها الأسلحة والمرتزقة إلي البلد الذي مزقته الحرب"، مضيفة أن تركيا نشرت ما يقرب من 6 آلاف مرتزق سوري، والعديد من الميليشيات المتطرفة والإرهابية من أجل القتال إلى جانب ميليشيات حكومة "الوفاق" الإخوانية.

وذكرت بورويلا، في تقريرها عن الندوة، أن تركيا تسعى أيضًا لنهب ثروات ليبيا من خلال وسائل "الاتجار بالبشر" غير القانونية، مشيرًة إلى أن غرب ليبيا تمثل نقطة عبور رئيسية للهجرة إلى أوروبا، حيث تعمل تركيا على "تسليح" المهاجرين واستخدامهم كورقة ابتزاز ضد أوروبا، مثلما فعلت مع السوريين الذين نزحوا إلى البلاد هربا من الحرب الأهلية، وهو ما يفسر الهجمات الإرهابية التي هزت أوروبا في الفترة الأخيرة، آخرها الهجوم الإرهابي في فرنسا، وكان منفذه تونسيا ينتمي لعائلة مهاجرة من ليبيا.

ولفتت الباحثة إلى أنه بفضل إعلان مصر أن سرت، التي تمثل الباب الحقيقي للسيطرة على مناطق الهلال النفطي الغنية بالبترول، هي خط أحمر بالنسبة لأمن مصر القومي، لم تتمكن الميليشيات المدعومة من تركيا من التقدم أو الاقتراب من تلك المنطقة.

ونوهت بأن تأكيد مصر على عدم السماح بأي تهديد لحدودها الغربية المرتبطة بالحدود مع ليبيا، يمثل "خطوة إيجابية" في عملية السلام في البلاد، نظرا لأن تلك التهديدات أثارت ذعر تركيا، لا سيما بعد ترحيب مصر بالاتفاق الليبي على إعلان وقف شامل لإطلاق النار الذي توصلت إليه حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" تحت رعاية أممية.

و في نهاية التقرير، دعت بورويلا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعب دور بناء في ليبيا، من خلال محاربة تلك الميليشيات غير الشرعية المدعومة من تركيا وقطر، ومراجعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، والذي يهدد قدرتها على نشر جيش شرعي قادر على فرض القانون والنظام، قائلة: "الجيش لا يريد التعاون مع المرتزقة".

وتوقعت الباحثة أن تقوم تركيا بمزيد من المحاولات "لتخريب عملية السلام"، لكن سيعوق ذلك عدم تسامح المجتمع الدولي مع مغارمات تركيا الخاريجة، معربة عن أملها في أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "موقفًا قويًا ضد تركيا، الأمر الذي سيكون موضع ترحيب كبير في جميع أنحاء العالم العربي وفي جميع أنحاء أوروبا".

موضوعات متعلقة

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل بعد غد

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

استطلاع: غالبية الألمان يعتزمون الالتزام بقيود الاختلاط خلال عيد الميلاد

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا