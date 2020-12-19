البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه فى أسبوع

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.5 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 645.7 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10844.58 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.28% مسجلًا 2066.41 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.29% لينهي التعاملات عند مستوى 3001.37 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 14.1 مليار جنيه من خلال تداول 2.838 مليار ورقة منفذة على 227 ألف عملية.