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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لفافة خلف سيفون الحمام.. مستشفى أسوان الجامعى يوضح واقعة العثور على جثة طفل

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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بعد تداول واقعة العثور على طفل مولود ملقى على الأرض خلف دولاب بحمامات قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان الجامعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن مستشفى أسوان الجامعى، أنه تم اكتشاف حالة الطفل الرضيع بواسطة سيدة مُسنة عاملة نظافة حال قيامها بدورها فى تنظيف وتطهير حمامات قسم النساء والتوليد.

وأضاف المستشفى أنه تم تحويل الواقعة برمتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإجراء التحليلات الطبية اللازمة لإثبات هوية الطفل ولمعرفة لغز هذه الواقعة غير المتوقع أن تنسج أطرافها البشعة بالمستشفى الجامعي الذي يعمل على تقديم الخدمة الطبية لأبناء مصر بالجنوب والأخوة الأشقاء من المرضى بالقارة الإفريقية.

وتنتظر إدارة المستشفى الجامعي نتائج التحقيقات لمحاسبة المقصرين والمتورطين في هذه الجريمة، ويعمل المستشفى الجامعي على إظهار الحقائق ومحاسبة من ثبتت إدانتهم في هذا  العمل الإجرامي وغير الإنساني.

وأوضح مستشفى أسوان الجامعى، أنه تبين وجود جثة طفل داخل قسم النساء والتوليد مع تلاحظ وجود رائحة كريهة تنبعث من حمامات المرضى، وبالفحص وجد أنها لفافة خلف سيفون الحمام فى مكان صعب ملاحظته، وفور اكتشاف هذه الواقعة تم إبلاغ الجهات الأمنية وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتبين أنها جثة طفل مولود حديثًا وجارٍ معرفة أهل المولود.

أما بخصوص ما نشر على أن صاحب الطفل سيدة سودانية، قالت إنه للتوضيح فإنها حضرت منذ أيام إلى المستشفى الجامعي في مرحلة متأخرة من الولادة وكان من المستحيل عدم قبولها أو ولادتها بالشارع وبسؤالها عن هوية زوجها قالت إنه في القاهرة وليست لديها أوراقه وفور دخولها إلى قسم النساء والتوليد أخطرت الجهات المختصة بهذه الواقعة خوفًا من أن يكون الأب مجهول الهوية وأن تلقيه خارج المستشفى.

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