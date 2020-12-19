إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة «تحرير شعب تيجراى» بمخيم للاجئين

أعلنت السلطات الإثيوبية عن اعتقال أحد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي بمخيم للاجئين، وتبحث إثيوبيا منذ أسابيع عن قادة جبهة تحرير شعب تيجراي بعد أن دخل الجنود الحكوميون ميكيلي عاصمة الإقليم.وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن السيطرة على عاصمة الإقليم تمثل "المرحلة الأخيرة" من الصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع، ويصعب تأكيد التفاصيل حيث حُظرت الاتصالات.من جانبه تعهد زعيم جبهة تحرير شعب تيجري، في بيان لوسائل إعلام، بمواصلة القتال.يذكر أن الحكومة الإثيوبية قد وافقت في بداية ديسمبر الجاري، على السماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى اللاجئين والنازحين داخليًا بسبب الصراع الذي دام شهرًا في منطقة تيجراي.وتقول مجموعات الإغاثة إنها ما زالت تكافح للوصول إلى المنطقة.