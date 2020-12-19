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طقوس الاحتفال برأس السنه عند قدماء المصريين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:05 م
رأس السنه عند قدماء
رأس السنه عند قدماء المصريين
هويدا سعيد
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ينتظر الملايين حول العالم الاحتفال برأس السنة الميلادية، ويشهد طقوس وعادات تختلف من بلد إلى آخر.

الاحتفال برأس السنة عادة فرعونية، فقد كان الفراعنة يحتفلون لمدة 5 أيام، وكان لهم طقوسا وبحسب عالم مصريات محمد نصير، نرصد كيف كان يحتفل قدماء المصريين برأس السنة.

ترك الخلافات القديمة:
كان المصريون القدماء يستقبلون العام الجديد بالمحبة ونسيان الخلافات، يتسابق المتخاصمون علي ضيافة متحاصميهم من خلال تقسيم كعكة العيد بينهم.

الزواج:
كان من عادات القدماء الاحتفال بالزواج ليلة رأس السنة، حتي تكون بداية عام جديد مع حياة زوجية سعيدة.

أكلات ومشروبات مفضلة:
كان القدماء يناولون السمك المجفف والبط والوز، إقامة حفلات الشواء في مزارعهم، ويفضلون شرب عصير العنب.

زيارة المقابر:
كان يتوجهون إلى زيارة أقاربهم في المقابر لإحياء ذكرهم مع تقديم القرابين للألهة والمعبودات.

حفلات الرقص والموسيقي:
كان القدماء يحتفلون برأس السنة من خلال قضاء الوقت في الرقص والموسيقى والغناء والالعاب.

ختان الأطفال:
كانت عادة قدماء المصريين ختان الأطفال فى رأس السنة.

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