طقوس الاحتفال برأس السنه عند قدماء المصريين

ترك الخلافات القديمة:

الزواج:

أكلات ومشروبات مفضلة:

زيارة المقابر:

حفلات الرقص والموسيقي:

ختان الأطفال:

ينتظر الملايين حول العالم الاحتفال برأس السنة الميلادية، ويشهد طقوس وعادات تختلف من بلد إلى آخر.الاحتفال برأس السنة عادة فرعونية، فقد كان الفراعنة يحتفلون لمدة 5 أيام، وكان لهم طقوسا وبحسب عالم مصريات محمد نصير، نرصد كيف كان يحتفل قدماء المصريين برأس السنة.كان المصريون القدماء يستقبلون العام الجديد بالمحبة ونسيان الخلافات، يتسابق المتخاصمون علي ضيافة متحاصميهم من خلال تقسيم كعكة العيد بينهم.كان من عادات القدماء الاحتفال بالزواج ليلة رأس السنة، حتي تكون بداية عام جديد مع حياة زوجية سعيدة.كان القدماء يناولون السمك المجفف والبط والوز، إقامة حفلات الشواء في مزارعهم، ويفضلون شرب عصير العنب.كان يتوجهون إلى زيارة أقاربهم في المقابر لإحياء ذكرهم مع تقديم القرابين للألهة والمعبودات.كان القدماء يحتفلون برأس السنة من خلال قضاء الوقت في الرقص والموسيقى والغناء والالعاب.كانت عادة قدماء المصريين ختان الأطفال فى رأس السنة.