خناقات فنية تصدرت مواقع التوصل الاجتماعى فى 2020

باسم السمرة ومحمد رمضان:



محمد سامى ونسرين أمين:



محمد رمضان وأحمد فهمى:



أصالة وأنغام:



محمود العسيلى وسامو زين:



أصالة وأحلام:



تشهد الساحة الفنية صراعات دائمة بين النجوم من خلال تصريحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وصل الأمر في الفترة الأخيرة إلى خناقات حامية الوطيس بين الفنانين والفنانات.ونرصد أبرز الخناقات التي أثارت جدلا علي "السوشيال ميديا".تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا يوضع دفع باسم سمرة للفنان محمد رمضان، أثناء أغنية في إحدى السهرات، ووفقا للمقطع لم يعتذر الأول، وكان باسم سمرة قد أعلن رفضه للقب "نمبر وان" الذي أطلقه رمضان على نفسه، ويرد الأخير في أحد البرامج:" أنا ابن ناس ومش هرد عليه، محمد رمضان الشيطان سايقه".من جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض"، ولكن فوجئت أصاله بعد ردها بالبلوك الذي قامت به أحلام لها وبداءت الخلافات مرة أخري علي السوشيال ميديا يوميا خناقات بينهنم."نسرين أمين ممثلة درجة خامس".. بهذا التعبير، وصف المخرج محمد سامى، الفنانة التى عملت معه فى مسلسل "الأسطورة" عام 2016، ولجأت نسرين إلى صحفتها للرد على تصريحات المخرج، لكن دون أن تذكر اسمه، قائلة بطريقة ساخرة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور الحمد لله على نعمة القبول..الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى.بعد قرار ايقاف الطيار أشعل محمد رمضان الأمور بنشره صورة له بالمستشفى مع تعليق: "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه لقرار إيقاف الطيار، لاقى محمد رمضان انتقادات لاذعة على صفحات الفيس بوك في وسط هذه الأجواء ظهر الفنان أحمد فهمى وسخر من محمد رمضان عندما قام بالرد على صورة محمد رمضان المتداولة من المستشفى وقال "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه ".كانت أصالة هاجمت، أنغام، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة طارق العريان، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" ووصفت أنغام بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.سخر المطرب محمود العسيلي من قيام المطرب سامو زين من لعب دور "البلطجي" في مسلسل عبدة فتوة، وبدأت الأزمة بنشر العسيلي لتغريدة على موقع "تويتر" قائلًا "نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي"، ليرد سامو زين على حسابه على موقع تويتر، "في شخص بيقول على نفسه فنان وهو أراجوز لسة شايف التويته بتاعته أحب اقله، إزاي تتكلم عن استاذك"، وانتهت الأزمة بنشر العسيلي لتدوينه ساخرة: "أستاذي ومعلمي.. أنا آسف إن التويته بتاعتي ضايقت حضرتك، وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن مسلسل كوميدي السنه دي".بدأت القصة عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".