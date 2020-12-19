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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

من بورسعيد.. «سعفان» يدشن مبادرة «صيادى مصر» اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتدشين مبادرة "صيادي مصر" بالمحافظة، وحضور عدد من الفعاليات على مدى يومين.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية، وجهود توفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتدشين مبادرة "صيادي مصر" بحضور عدد من صيادي بورسعيد.

ومن المنتظر أن تتضمن أيضًا زيارة وزير القوى العاملة لبورسعيد في يومها الأول حضور فعاليات مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة "السلامة والصحة" بعنوان "احمي نفسك" وذلك بقطاعات السياحة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبتروكيماويات.

ويفتتح سعفان غدًا، الملتقى التوظيفي الأول لخريجي جامعة بورسعيد، ويوقع بروتوكولي تعاون بين الوزارة والجامعة في مجالي السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال والتدريب، كما يفتتح قاعات الاجتماع والملابس الجاهزة والحاسب الآلي بمديرية التنظيم والإدارة بعد تطويرها.

كما يفتتح فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة يتخللها تسليم عدد من شهادات وعقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وشهادات تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.

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