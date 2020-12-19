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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تداول الامتحان التجريبى لـ«فيزياء أول ثانوى» (صور)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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نشر طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان التجريبي لمادة الفيزياء، الذي يخوضه الطلاب اليوم.

وقام أحد الطلاب بنشر الامتحان عبر أحد الجروبات التعليمية الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وجاءت الصور المتداولة للامتحان بإجابات الأسئلة.


وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، أعلن عن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوي.

وقال إن نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي بلغت ٩٦٪؜، وفي مادة الرياضيات ٥٦٩٣٤٢ طالبًا، الرياضيات (لغة انجليزية) ٥٧٧٩٢ طالبًا، الرياضيات (لغة فرنسية) ١٨٦٧ طالبًا، اللغة الفرنسية (لغة ثانية) ٤٧٨٦٥٨ طالبًا، اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) ١٨٩٧ طالبًا، اللغة الألمانية (لغة ثانية) ١٠٢١٩٥ طالبًا، اللغة الإيطالية (لغة ثانية) ٤٠٩٠٨ طلاب، اللغة الإسبانية (لغة ثانية) ٥١٣٢ طالبًا، اللغة الصينية (لغة ثانية) ٨٣ طالبًا.

وأعلن الوزير، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١٢٥٧٨٧٤ امتحانًا إلكترونيًا رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد  ٦٥٣ ألف طالب.

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