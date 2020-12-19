ضبط شخص بـ«طن وربع» ذهب خام فى أسوان

نجح ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، في القبض على شخص وبحوزته جوالات بها خام الذهب.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه تم القبض على شخص وسيارة نقل، و25 جوالًا من خام الذهب تزن حوالي 1250 كيلو، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.