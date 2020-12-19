اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم بحرق سيدة الإسكندرية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل ربة منزل عمدًا بإشعاله النار فيها أمام أحفادها، والمعروفة إعلاميًا بقضية "حرق سيدة الإسكندرية".وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة المنتزه في الإسكندرية إلى محكمة الجنايات، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكب عليها البنزين وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.