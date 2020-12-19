تجدد الاشتباكات بين «قسد» والفصائل المسلحة بإسناد مكثف من تركيا

تجددت الاشتباكات بشكل أعنف، اليوم السبت، فى عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، بأن الاشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى ومستمرة حتى الآن بعنف، وتترافق مع قصف واستهدافات متبادلة وسط قصف صاروخي مكثف تنفذه القوات التركية، وتتركز الاشتباكات على جبهتي جهبل ومشيرفة ومحيط عين عيسى.وأفادت مصادر محلية، بأن كل من جهبل ومشيرفة تشهد عمليات كر وفر، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفين.ولقي عنصران من قوات سورية الديمقراطية، مصرعهم إثر القصف والاشتباكات في قرية جهبل بريف عين عيسى شمالي الرقة أمس.فيما أصبح أهالي قرية جهبل بريف عين عيسى، محاصرين في القرية بعد انسحاب قسد منها قبل ساعات، حيث بقي الأهالي داخل القرية محاصرين بين الفصائل وقسد.